Jennifer Lopez kendi kozmetik markasını kurdu

Müzik ve sinema sektöründe fırtına gibi esen, kısa süre önce moda sektörüne adım adam Jennifer Lopez (51) şimdi de kendi kozmetik markasını kurdu.

Geçen yıl başrolünde oynadığı Hustlers filmiyle adından söz ettiren, Super Bowl’un devre arasındaki performansıyla 2020’ye harika bir giriş yapan, daha sonra The Camuto Group ile moda sektörüne giren Jennifer Lopez (JLO) yılı kendi kozmetik markasıyla kapatıyor.

2001’de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002’de ise ilk parfümü Glow by JLO'yu çıkaran 51 yaşındaki sanatçı, JLo Beauty adıyla kendi kozmetik markası kurduğunu açıkladı.

Şarkıcılık ve oyunculuktan şimdiye kadar 150 milyon dolar servet edinen Lopez’in, kendi kozmetik markası kurduktan 3 yıl sonra servetini 600 milyon dolara çıkaran Rihanna’dan (32) etkilendiği konuşuluyor.

Kozmetik markasının sinyallerini 2 yıl önceden veren JLo, “Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum” demişti.