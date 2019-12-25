Jennifer Lopez, kocasına poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Pembe spor sütyeni ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Jennifer Lopez'in eşine verdiği poz beğeni rekoru kırdı.

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 50 yaşındaki şarkıcı, eşi Alex’in çektiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer, pembe spor sütyenli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Jennifer’ın “Baby, it’s warm outside” (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni alırken, Lopez bu paylaşımına Miami’de yılbaşı notunu düşmeyi de ihmal etmedi.