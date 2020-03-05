Jennifer Lopez plajda

Sürekli olarak dans etmenin getirdiği çekici fiziği ile göz dolduran Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün paylaştığı bikinili selfiesi ile uzun bir süre kendisinden söz ettirdi. Onu seven sevmeyen herkes 50 yaşındaki başarılı şarkıcının fiziğine methiyeler düzerken Lopez, Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterdi.

Güneşlenmek ve biraz da denize girmek için gittiği plajda cep telefonu ile kendisini kayda alan ve sıfır makyajlı görüntüsünü hiç rahatsız olmadan paylaşan Lopez, özgüven dolu bu videosunu “Kimse gölgeli bir plajı sevmez” notuyla paylaştı.