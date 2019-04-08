Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı
Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı
Şarkıcı Jennifer Lopez sahne öncesi provasını yaparken nişanlısı da o anları kayıt altına aldı.
Magazin 8 Nisan 2019 - 09:27

Şimdilerde bir striptizcinin hayatını anlatacak olan filminin çekimlerini sürdüren Jennifer Lopez, bir yandan da müzikal kariyeriyle ilgili başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Yeni klibinin tanıtımını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştiren ve bir de youtube kanalı açacağının müjdesini veren 49 yaşındaki şarkıcı dolu dolu bir tempoda koşturmayı sürdürüyor. Lopez’in böylesi bir tempoda koşturmasına rağmen işini ne kadar profesyonelce yaptığını gösteren video ise nişanlısından geldi. Alex Rodriguez müstakbel eşinin dans provasını kayda aldı ve bunu hesabından paylaştı.

 

İLGİLİ HABERJennifer Lopez Hustlers setinde gözyaşlarına hakim olamadı
Etiketler