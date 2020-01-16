Jennifer Lopez Sadakatsiz filmini kabul etmediği için topuklarına sıkmak istiyor

Jennifer Lopez, Diane Lane'e Oscar adaylığı kazandıran 2002 yapımı Sadakatsiz'deki başrolün kendisine teklif edildiğini ama rolü kabul etmediği için pişman olduğunu ifade etti. “Evet. Sadakatsiz – Unfaithful adında bir film vardı. Rol bana teklif edilmişti ve o zaman senaryonun ayaklarının henüz yere basmadığını düşünmüştüm” diyen ünlü şarkıcı “Adrian Lyne'ın işin hakkından geleceğini bilmem gerekirdi ama akıl edemedim. Diane Lane rol için mükemmeldi, rol ona biçilmiş kaftan gibiydi ama bunu düşündüğümde… Hakikaten topuğuma sıkmak istiyorum. Gerçekten” diyerek pişmanlığını dile getirdi.



Vanity Fair'e konuşan Jennifer Lopez, filmin ardındaki vizyonu senaryoyu okuduğunda göremediğini, projenin ardındaki yetenekli yönetmene güvenmiş olmayı dilediğini de söyledi.