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Jennifer Lopez, Super Bowl 2020’de sahne alacağı için ağlamış
Jennifer Lopez, Super Bowl 2020’de sahne alacağı için ağlamış
Jennifer Lopez, şubat ayında Shakira ile birlikte 2020 Super Bowl'un devre arasında sahne alacak. Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez, ünlü şarkıcının haberi aldığında gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.
Magazin 20 Kasım 2019 - 08:55

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 2 Şubat 2020’de, Super Bowl’un devre arasında Shakira ile birlikte sahneye çıkacak. Lopez’in nişanlısı eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez, şarkıcının ağladığını açıkladı. Meğer Lopez, bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkacağını duyduğu anda mutluluktan ağlamaya başlamış ve uzun süre de susmamış…

Jennifer Lopez ve Shakira, 2 Şubat 2020’de birlikte sahne alacak.

Lopez’in Super Bowl hazırlıklarıyla ilgili detaylar da veren Rodriguez, “Jennifer eylül ayından beri hazırlanıyor. Bu onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı” dedi.
Shakira ile birlikte ilk kez sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez daha önce “Dünyanın en büyük sahnesinde yapacağımız şovu sergilemek için şimdiden sabırsızlanıyorum” demişti. Geçen yıl devre arası şovunu TV üzerinden toplam 98.2 milyon kişi tarafından izlenen Super Bowl, 2 Şubat 2020 günü Miami’de oynanacak.

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