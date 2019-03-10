Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez nişanlandı

İkinci yıl dönümlerini kutladıktan sadece birkaç hafta sonra çift, Jennifer'ın devasa elmas nişan yüzüğünün bir fotoğrafını yayınlayarak müjdeli haberi sevenlerine verdi.

Birlikte çıktıkları tatilde evlenme teklif eden Alex Rodriguez, ‘Evet dedi’ notuyla Lopez’e taktığı yüzüğü paylaştı. 49 yaşındaki Jennifer ve 43 yaşındaki Alex romantik tatilleri sırasında yaptıkları bu paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. Bu teklifle birlikte Jennifer Lopez dördüncü evliliğin kapısını aralamış oldu.

Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Lopez’in hesabından paylaştığı fotoğrafta görülen yüzüğün yaklaşık 15 karata yakın olduğu iddia edilirken, yüzüğün 1 milyon Dolar (5 milyon 440 bin TL) değerinde olduğu söyleniyor.