Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salgın kuralını hiçe sayarak spor salonunu açtırdı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, her fırsatta sosyal medya hesaplarından "Evde kalın" çağrısı yaparken, salgın nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı. Çiftin bu hareketi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.