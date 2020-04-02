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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salgın kuralını hiçe sayarak spor salonunu açtırdı
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salgın kuralını hiçe sayarak spor salonunu açtırdı
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, her fırsatta sosyal medya hesaplarından "Evde kalın" çağrısı yaparken, salgın nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı. Çiftin bu hareketi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Magazin 2 Nisan 2020 - 11:50

Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Miami’de corona virüsü salgını nedeniyle kapalı tutulan spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Backgrid USA

Her zaman gittikleri spor salonunun, kapalı olmasına rağmen kendileri için özel olarak açtırdıkları ve salonda spor yapmaları insanların tepkilerine neden oldu.

Çiftin her fırsatta sosyal medyadan takipçilerine, “Evde kalın” mesajları verip, kuralları çiğneyerek spor salonuna gitmeleri tuhaf karşılandı.

Backgrid USA

Ünlü çift, salonun arka kapısından çıkarken kapının üzerinde, “Bu spor salonu açık değildir. Evinizde kalın, güvende kalın” yazısı ise dikkat çekti.

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