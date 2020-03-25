Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez ilişkileri hakkında bilinmeyenleri açıkladı

Uzun zamandır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez karantina günlerini, evlerinde bol bol video çekerek geçiriyor. Bu anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, son olarak ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunabilecek bir meydan okuma videosu paylaştı…

Ünlü çift, videoda, kim en iyi aşçı, kim romantik, kim ilk olarak öptü, kim kıskanç, kim hastalanınca koca bir bebek oluyor gibi soruların cevabını veriyor.