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Jennifer Lopez yeni şarkısı için çırılçıplak!
Jennifer Lopez yeni şarkısı için çırılçıplak!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni şarkısı için çırılçıplak soyundu. Lopez'in cüretkar tanıtımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 26 Kasım 2020 - 09:41

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, 2020 Amerikan Müzik Ödülleri’ne damga vuran sahne performansının ardından gündem yaratmaya devam ediyor.

51 yaşındaki şarkıcı yeni single çalışması ‘In The Morning’in tanıtımını sosyal medya iddialı bir paylaşımla yaptı.

Şarkının tanıtımı için çırılçıplak kamera karşısına geçen Lopez, yıllara meydan okuyan fiziğini gözler önüne serdi.

Çıplak fotoğrafını 133 milyonu aşkın takipçisiyle paylaşan Lopez, şarkının 27 Kasım’da tüm müzik platformlarında yerini alacağını duyurdu.

Lopez’in fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve 5 milyonu aşkın beğeni geldi.

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