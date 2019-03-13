Jennifer Lopez’den aldatma iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez, 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez’den evlenme teklifi aldığını, 5 milyon dolar değerindeki yüzüğüyle ilan etmiş, bu haber sonrasında ise Alex’in ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edilmişti.

Dün sessizliklerini koruyan çiftten, aldatma iddialarıyla ilgili uzun süre bir açıklama beklendi fakat iki taraf da konu ile ilgili tek kelime etmedi. Akşam saatlerinde ise hem Alex hem Lopez, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Lopez evlenme teklifi aldığı anları paylaşarak her şeyin yolunda olduğu mesajını verirken Rodriguez ise bir mesajla aldatma iddialarını yalanlamış oldu. Jennifer Lopez ile çok mutlu olduklarını yazan Alex, aile olma yolunda ilerlediklerini ve gelen sevgi ve tebrik mesajlarına teşekkür ettiklerini yazdı.