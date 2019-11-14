Jennifer Lopez’den cesur poz

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, bir gözlük markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Birbirinden göz alıcı fotoğrafların yer aldığı seride ise Rodriguez'in paylaştığı bir fotoğraf "iş ve aşk bir arada" yorumlarına neden oldu.

Bir gözlük markası için kamera karşısına geçen çiftin birbirinden özel fotoğraflar çekildi. Ancak Alex Rodriguez’in Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf görenlerin gözlerini kamaştırdı.

50 yaşındaki Lopez ile 44 yaşındaki Rodriguez’in havuz başında verdikleri samimi poz, Lopez’in yıllara meydan okuduğunu gösterir nitelikte. İş ve aşkın bir arada olduğu pozlar takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Mart ayında nişanlanan Lopez ve Rodriguez ailelerini de şimdiden birleştirmişti. Jennifer Lopez yanında değilken ebeveynlik yapmanın ne kadar zor bir şey olduğunu vurgulayan Rodriguez, “Jennifer eve gelene kadar patron benim” yorumuyla ünlü şarkıcıyı el üstünde tuttuğunu göstermiş oldu.