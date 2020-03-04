Jennifer Lopez’den ‘libido’ açıklaması

Çektiği filmle Oscar'a aday gösterilmediği için son derece üzüntülü olan Jennifer Lopez, bir dergiye verdiği röportajda cinsel hayatıyla ilgili soruya içtenlikle yanıt verdi.

Sahne şovları ve muhteşem sesiyle yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lopez, son olarak cinsel hayatıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Fit vücudunu yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gözler önüne sermekten geri durmayan ve takipçilerinden çok sayıda övgü alan Jennifer Lopez, Glamour dergisine konuştu. Latin yıldız, “Para, libidonuzu yükseltir mi?” sorusuna gülerek, “Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin” şeklinde konuştu.