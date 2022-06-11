Jennifer Lopez’den samimi itiraf: “Gösteriyi Shakira ile paylaşmak dünyanın en kötü fikriydi”

Jennifer Lopez, Shakira ile birlikte sahne aldığı Super Bowl şovunun üstünden iki yıl geçmesine rağmen düşüncelerini paylaşmaktan kaçınmadı. JLo, şovu Shakira ile paylaşmanın dünyanın en kötü fikri olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Lopez, Netflix belgeseli “Halftime”da birbirinden samimi açıklamalar yaptı. Lopez, 2020’de gerçekleşen SuperBowl gösterisi için, “Altı kahrolası dakikamız var ve bu çok az. Şarkı anlarımızı yaşamalıyız. Bu lanet olası bir dans revüsü değil” dedi.

Ünlü yıldız, Shakira ile birlikte sahne almalarının dünyanın en kötü fikri olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Bir sanatçının yaptığı işi yapmak için iki Latin’e ihtiyacınız olduğunu söylemek bir hakaretti.”

Ayrıca JLo, daha önce SuperBowl’da sanatçıların, kaçar dakika sahne aldığını hatırlatırken kendilerine verilen sürenin kısa olduğundan da şikayetçi oldu.

Lopez’in de memnun kalmadığı 2020 şovundan bazı izleyenler de şikâyetçiydi. CNN’in haberine göre; performansın ardından bazı tartışmalar yaşandı: Federal İletişim Komisyonu gösteriden sonra 1.312 şikayet almış ve birçok kişi gösterinin çocuklar için uygun olmadığını söylemiş, şikâyetlerin bazılarında Lopez’in az giyinmiş olduğunu belirtilmişti.

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