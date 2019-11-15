Jennifer Lopez’den taciz itirafı

Hollywood’u sarsan taciz skandallarının ardından bir itiraf da dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lopez'den geldi. 50 yaşındaki Lopez, bir film görüşmesinde yönetmenle yaşadıklarını anlattı.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lopez, eğlence endüstrisinin nabzını tutan haftalık dergi ve internet sitesi olan The Hollywood Reporter’a samimi açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda, bir çok hemcinsi gibi kendisinin de yıllar önce taciz mağduru olduğunu itiraf etti.

“GÖĞÜSLERİNİ GÖSTER”

Lopez, başına seneler önce gelen hala hatırladıkça rahatsızlık duyduğu cinsel tacizi anlattı, “Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluşmuştum. Üzerimdekini çıkarmamı istedi. ‘Göğüslerini göster!’ dedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadın da vardı. Cevabım ‘Hayır’ oldu. Ona, ‘Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim. Sette görürsün’ demiştim” şeklinde konuştu.