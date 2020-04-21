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Jennifer Lopez’e çok benzeyen Janice Garay’in görüntüleri şoka uğrattı
Jennifer Lopez’e çok benzeyen Janice Garay’in görüntüleri şoka uğrattı
Janice Garay, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan benzerliği ile gündem oldu. Vücut geliştirici Garay'in sosyal medya paylaşımlarını gören, sporcuyu Lopez'e benzetiyor...
Magazin 21 Nisan 2020 - 12:39

Janice Garay’i görünce, dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez sanabilirsiniz ama yanılırsınız. Spor yapan, vücut geliştiren her iki kadının birbirine ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. 31 yaşındaki Garay de tıpkı JLO gibi saçlarını yukarda toplayıp topuz yapıyor, onun gibi halka küpeler takmayı seviyor, spor yapıyor, hatta makyaj teknikleri bile neredeyde aynı…

Jennifer Lopez

Lopez’e benzerliği ile dikkat çeken Garay, bunun sayesinde sosyal medyada da ciddi bir takipçiye ulaştı. Hergün insanlardan benzerlik üzerine yorumlar aldığını söyleyen Garay “Jennifer benim idolüm. Küçüklüğümden beri onu takip ediyorum” dedi…

Janice Garay (solda) ve Jennifer Lopez

Son güncelleme: 12:41 - 21.04.2020
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