Jennifer Lopez’in Antalya konseri öncesi istekleri şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez dün gece yarısı Antalya’ya geldi. Moskova’daki konserinden çıkar çıkmaz soluğu Antalya’da alan Lopez, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, geceliği 30 bin dolar olan Crowne Villa’ya yerleşti. 90 kişilik özel ekibiyle şehre gelen 50 yaşındaki şarkıcı burada 3 gece kalacak.

Daha önce verdiği röportajda, konser öncesi abartılı isteklerde bulunmadığının altını çizen Jennifer Lopez, bu sözünün arkasında olduğunu kanıtlamış oldu. Çikolata, kurabiye, cips, meyve gibi her daim hazır olmasını istediği atıştırmalıklar dışında sebze yemekleri isteyen Lopez, ekstra hiçbir şey istememiş.

Kulis ekibinden aldığımız bilgiye göre Lopez, villasına gittiğinde sadece sebze, meyve ve bol bol su istemiş. ‘Şimdiye kadar pek çok ünlü şarkıcı ile çalıştık ama bu kadar kaprissiz birini görmedik’ diyen ekip üyeleri, Lopez’in şu an istirahat ettiğini, uyandıktan sonra da konser için prova yapacağını bildirdi…