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Jennifer Lopez’in Antalya’da vereceği konser için istekleri belli oldu
Jennifer Lopez’in Antalya’da vereceği konser için istekleri belli oldu
Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta It's My Party turnesi kapsamında Antalya'da konser verecek. Ünlü şarkıcı bu konser için ilginç isteklerde bulundu...
Magazin 27 Mayıs 2019 - 10:20

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve dansçı Jennifer Lopez, It’s May Party turnesi kapsamında, 6 Ağustos’ta Antalya’da bir konser verecek. Bilet fiyatlarının 2 bin TL’den satılacağı konserden 2 milyon TL kazanacak olan Lopez, Türkiye’ye gelmeden çeşitli isteklerde bulundu.
“Ben bir Diva değilim, abartılı taleplerde bulunmam” diyen Lopez, Antalya’da, geceliği 25 bin TL olan Kral Villası’nda kalacak. Kaldığı sürece, villadaki sıcaklık 14 derece olacak. Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek. Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.
Lopez, fit görünümüne rağmen çikolata, kurabiye, cips ve meyvenin her daim odasında bulunmasını istedi. Yemekler ise villanın mutfağında özel hazırlanacak. Ayrıca Jennifer’a özel spor odası yapıldı.