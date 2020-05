Jennifer Lopez’in beslenme disiplini

Jennifer Lopez'in kişisel şefi Kelvin Fernandez, ünlü şarkıcının Super Bowl şovu öncesi uyguladığı diyetini paylaştı. Fernandez "Neredeyde her gün aynı şeyleri yiyordu" dedi...

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lopez, spora olan düşkünlüğü ve beslenme düzeni ile gündemden düşmüyor. Sıkı bir spor ve diyet yapan Lopez’in şefi Kelvin Fernandez, şarkıcının Super Bowl şovuna hazırlanırken uyguladığı diyetini anlattı ve “Neredeyse her gün aynı şeyleri yiyordu. Daha önce kahvaltıda hiç sebze yemedim. Ama Jlo, sebzeleri üç farklı şekilde ve her gün yumurta akıyla karıştırarak hazırlıyordu” dedi.

Fernandez, bir keresinde Lopez’e pilav servis ettiğini ve şarkıcının bundan memnun kalmadığını görünce herkesin tabaklarını ayrı ayrı hazırlamaya karar verdiğini de anlattı: “O andan itibaren ‘Tamam, Jennifer. Size her tabakta ayrı ayrı hizmet edeceğim. Başkasının tabağına ve kimsenin neye sahip olduğuna bakma.” O zamandan beri yeni yaklaşım işe yaradı ve Fernandez 50 yaşındaki şarkıcının oldukça güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkladı. “Çok çalışkan biri. Aklını bir şeye koyduğunda hemen başarması inanılmaz. Sağlıklı bir şey istediğinde ona bağlı kalacaktır.” dedi.