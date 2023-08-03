Jennifer Lopez’in bikinili pozu gündem oldu

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 54. yaş günü partisinden paylaştığı görüntülerle herkesi kendine hayran bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre önce 54. yaş gününü kutlayan ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez, 980 dolara satılan iki parçalı küçük siyah bir Valentino marka bikini ile çekici ve formda fiziğini sergiledi.

Görünümünü tamamlamak için gösterişli mücevherler, şık siyah bir fötr şapka ve çok yüksek topuklu ayakkabılar da giyen Lopez’in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Görüntüsünü, güzelliğini ortaya çıkaran bir makyajla tamamlayan yıldız isim, bal rengi saçlarını da açarak omzundan aşağıya bıraktı.

Ünlü şarkıcı, Beverly Hills’te yer alan yeşil bir arazinin manzarasına sahip gösterişli bir sonsuzluk havuzunun önünde poz verdi.

2004 yılında ayrıldığı Ben Affleck’le, 20 yıl sonra bir araya gelen Lopez, geçtiğimiz temmuz ayında evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili gecikmiş evlilikleriyle dikkatleri çekerken aşklarıyla da efsane olarak anılmaya başladı.

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