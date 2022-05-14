Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony nişanlandı

Porto Rikolu şarkıcı ve söz yazarı Marc Anthony, eski eşi Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile tekrar nişanlanmasından bir ay sonra, kendisinden 30 yaş küçük olan manken sevgilisiyle nişanlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

53 yaşındaki şarkıcı Marc Anthony, 23 yaşındaki manken sevgilisi Nadia Ferreira ile nişanlandı. Ferreira, 2021’de katıldığı Kainat Güzeli yarışmasında ikinci olmuştu.

People’ın haberine göre, Anthony, Paraguaylı sevgilisine diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Çift, perşembe gecesi Miami’de bir etkinliğe katılırken mutlu haberlerini duyurdu.

Ferreira’nın parmağına taktığı nişan yüzüğünün yaklaşık 8 milyon TL (500 bin Dolar) değerinde olduğu söyleniyor.

Geçmişte 3 evlilik yapan Anthony, 2004-2014 yılları arasında da ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile evli kaldı. Çiftin bu bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Anthony’nin evlenme kararının, Lopez’in geçtiğimiz ay eski nişanlısı Ben Affleck ile tekrar nişanlanmasıyla ilgisi olup olmadığı da merak konusu oldu.

İlginizi Çekebilir Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez nişanlandı

İlginizi Çekebilir Hint güzeli Kainat Güzeli oldu