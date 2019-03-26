Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez cinsel organının fotoğrafını bir modele göndermiş

Bugün bomba gibi bir iddia magazin gündemi değiştirdi. Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez'in, bir modele cinsel organının fotoğrafını gönderip, grup ilişki teklif ettiği söylendi...

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz haftalarda eski beyzbol oyuncusu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlanmış, o günden bu yana da Rodriguez hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. Lopez’i aldattığı da öne sürülen Alex hakkında şimdi de öyle bir iddia geldi ki, adeta gündeme bomba gibi düştü…

The Sun’a konuşan 44 yaşındaki Playbol modeli Zoe Gregory, Alex Rodriguez’in kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderip, açık seçik mesajlar yazdığını ve grup ilişki teklif ettiğini söyledi. 22 Ocak’a kadar konuşmaların devam ettiğini söyleyen model Alex’in grup ilişki için uygun ortamı sağlamasını ve kadın arkadaşlarını ayarlamasını istediğini belirtti.

Zoe Gregory, Jennifer Lopez’in bunu hak etmediğini düşündüğü için bu durumu gizlemek istememiş. Elinde WhatsApp mesajları olduğunu iddia eden model, Alex’in kendisinden cinsel içerikli videolar istendiğini de açıkladı.