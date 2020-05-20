Jennifer Lopez’in selfie’sindeki detay hayranlarını korkuttu

Jennifer Lopez'in hayranları, geçen gün spor salonundan paylaştığı fotoğrafta gizemli bir adam farketti. Kel ve maskeli olduğu söylenen kişi herkesi korkuttu...

Jennifer Lopez, karantina günlerinde de düzenli olarak spor yapmaya devam ediyor. Geçen gün yine spor yaptıktan sonra çektiği bir selfie’yi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının arka planındaki bir detay hayranlarını endişelendirdi.

50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun arkasında kel ve maskeli bir adam olduğunu iddia eden takipçileri dehşete düştü. Jlo henüz konu ile ilgili bir yorum yapmasa da, hayranları bir şeyler yazması için adeta yalvardı. Pek çok kişi ‘Arkanda kim var?’, ‘Arkanda maskeli bir adam var bir tek ben mi görüyorum?’, ‘Neden arkanda maskeli bir adam var?’ ‘Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü’ gibi yorum yaptı…