Jennifer Lopez’in striptizci rolüne 40 milyon dolarlık dava

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lopez'in eski striptizci Samantha Barbash'ın hayatından esinlenen uzun metrajlı filmi 'Hustlers' mahkemelik oldu. Barbash, filmdeki tasviri için kendisinden izin alınmadığını iddia ediyor

Ünlü yıldız Jennifer Lopez'in başrol oynadığı Hustlers filmine ilham veren striptizci Samantha Barbash, yapımcıların kendisini karaladığını ve vatandaşlık haklarını ihlal ettiğini iddia ederek STX film stüdyosunu dava etti.

“BENİ TEMSİL ETMİYOR”

Barbash, kendisinden izin alınmadan hayatını konu eden filmin yapım şirketine 40 milyon dolarlık dava açtı. Barbash, filmde çizilen portrenin kendisini temsil etmediğini ve rızası olmadığını söylüyor.

FİLMİN KONUSU

Jennifer Lopez'e Altın Küre adaylığı getiren film, New York'ta müşterilerini ilaçla uyuşturup kredi kartlarını alan eski striptizcilerin hikayesini anlatıyor.

