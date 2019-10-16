Jeremy Renner’ın, eski eşinden korkunç iddia

Marvel Avengers’da Hawkeye’yi canlandıran 48 yaşındaki ABD'li oyuncu Jeremy Renner’ın eski eşinden şoke eden iddia; Jeremy kendisini ve beni öldürmekle tehdit etti.

Marvel Avengers'da (Yenilmezler) Hawkeye'yi canlandıran Jeremy Renner eski eşiyle 6 yaşındaki kızları Ava için velayet savaşı veriyor. Renner‘ın eski eşi Sonni Pacheco tarafından mahkemeye sunulan belgeler şoke etti. Geçen Kasım ayında Renner'ın bir kulüpte alkol ve uyuşturucu madde kulandığı ve eski eşi için; “Artık onunla başa çıkamadığı, önce eşini sonra da kendini öldüreceğini, kızları Ava'nın anne-babası olmadan daha iyi olacağını” söylediği iddia edildi.

“SİLAHI ATEŞLEDİ!”

Öte yandan Sonni Pacheco, “Jeremy Renner ağzına bir silah dayayıp hem kendisini hem de beni öldürmekle tehdit etti, kızımız Ava yatak odasında uyurken ağzıma silah soktu, ardından silahı ağzımdan çıkararak tavana ateş etti” açıklamasında bulundu.