Jessica Simpson’dan taciz itirafı

Jessica Simpson, anı kitabı ‘Open Book’ta çocukken cinsel tacize uğradığını açıkladı. Kendisine 5 yıl önce kitap yazması için teklif götürülen Simpson, “Kendimi anlatma konusunda çok rahat hissetmiyorum. Korkunç bir yalancıyım” dedi. Yıllar sonra yaşadığı taciz olayını itiraf eden şarkıcı, tacizin henüz 6 yaşındayken başladığını şu sözlerle anlattı:

“Bir aile dostunun kızıyla yatağımı paylaşıyordum. Önce sırtımı gıdıklamayla başlardı, sonra son derece rahatsız edici şeylere dönüşürdü. Aileme söylemeyi düşündüm. Kurbandım ama bir şekilde hatalı olduğumu hissediyordum.”

“BİR DAHA ASLA EVİNE GİTMEDİK”

12 yaşına geldiğinde, arabayla seyahat ettikleri bir sırada annesiyle babasına yaşadıklarını anlatan Simpson; annesinin, babasına, ‘Sana bir şeyler olduğunu söylemiştim’ diye bağırdığını aktardı. Babasının ise bir şey söylemeden yola baktığını ifade etti. Şarkıcı, “Bir daha asla o aile dostumuzun evine gitmedik ama başıma gelenleri de onlara anlatmadık” diye yazdı.

“KENDİMİ ALKOL VE İLAÇLARLA ÖLDÜRÜYORDUM”

Kariyerinin başında alkol bağımlılığı olduğunu da açıklayan Simpson, “Kendimi alkol ve ilaçlarla öldürüyordum” dedi. 2014 yılında Eric Johnson ile evlenen şarkıcının Maxwell (7),Ace (6 ve Birdie (10 aylık) adlarında üç çocuğu bulunuyor.