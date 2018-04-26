Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Jet Sosyete 9. son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen komedi dizisi Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda Gizem'in Cengiz'e söylediği 'Biz kayıtlarda evli görünmüyoruz' cümlesi izleyenleri kahkahaya boğuyor. İşte Jet Sosyete 9. son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair merak edilenler...

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Başrollerini Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak ve Çağlar Çorumlu gibi yıldızların paylaştığı Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Cengiz ve Gizem arasındaki evlilik polemiği seyirciye keyifli anlar yaşatıyor. Jet Sosyete 9. son bölüm izleme linki de haberimizde…



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaşar Fenomen Olabilecek mi?

Tony ve Pelin'e devamlı gelen hediyeleri kıskanan Yaşar, onlar gibi instagram fenomeni olmaya karar veriyor.

Sabah yürüyüşünde düşerek kafasını çarpan Cengiz Bey'in davranışları değişiyor. Hiç olmadığı kadar eli açık, anlayışlı ve insan sevgisi ile dolu bir insana dönüşen Cengiz Bey ‘in kafa karışıklığı alışılmadık kararlar vermesine neden oluyor.

İfade uzmanı mesleğin anlamından pek haberdar olmayan Gizem ve Safiye, bu işe girmeye karar veriyor. Gündüz'ün alacaklıları fidye için Alara'yı kaçırıyor.

JET SOSYETE 10. BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE SON BÖLÜM İZLE