Jet Sosyete bu akşam Star TV yayın akışında neden yok? Gülse Birsel açıkladı!

Jet Sosyete izleyicilerine üzücü bir haber geldi. Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Jet Sosyete’nin yeni bölümü bu akşam Star TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin yayın saatinde Recep İvedik sinema filmi ve Jet Sosyete dizisinin özel bir bölümü yer alıyor. Özel bölümün eski bölümlerin en komik sahnelerinden olan bir kolaj olması bekleniyor. Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünün yetişmediği için yayınlanmayacağını söyledi.
JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünü 27 Mayıs’ta yayınlanacak. Gülse Birsel dizide hayat verdiği karakter ‘Gizem’ karakterine bürünerek haberi Instagram’dan duyurdu. Jet Sosyete yeni bölümün yetişmediği için yayınlanmadığını söyledi.
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Ufak Tefek Cinayetler Yerli Dizi – Tekrar
19:00 Star Haber
20:00 Recep İvedik Yerli Sinema
22.15 Jet Sosyete Yerli Dizi – Özel Bölüm
JET SOSYETE NEDEN YOK GÜLSE BİRSEL AÇIKLADI
Gülse Birsel dizide canlandırdığı ‘Gizem Özpamuk’ karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;
“Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs’tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz.”