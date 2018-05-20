Jet Sosyete bu akşam Star TV yayın akışında neden yok? Gülse Birsel açıkladı!

Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanmayacak. Jet Sosyete'nin bu akşam neden yayınlanmayacağını Gülse Birsel Instagram hesabından duyurdu. Star TV yayın akışında Jet Sosyete dizisinin özel bir bölümüne yer verecek. Peki Jet Sosyete yeni bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak?

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Jet Sosyete izleyicilerine üzücü bir haber geldi. Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Jet Sosyete’nin yeni bölümü bu akşam Star TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin yayın saatinde Recep İvedik sinema filmi ve Jet Sosyete dizisinin özel bir bölümü yer alıyor. Özel bölümün eski bölümlerin en komik sahnelerinden olan bir kolaj olması bekleniyor. Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünün yetişmediği için yayınlanmayacağını söyledi.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünü 27 Mayıs’ta yayınlanacak. Gülse Birsel dizide hayat verdiği karakter ‘Gizem’ karakterine bürünerek haberi Instagram’dan duyurdu. Jet Sosyete yeni bölümün yetişmediği için yayınlanmadığını söyledi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Ufak Tefek Cinayetler Yerli Dizi – Tekrar

19:00 Star Haber

20:00 Recep İvedik Yerli Sinema

22.15 Jet Sosyete Yerli Dizi – Özel Bölüm

JET SOSYETE NEDEN YOK GÜLSE BİRSEL AÇIKLADI

Gülse Birsel dizide canlandırdığı ‘Gizem Özpamuk’ karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

“Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs’tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz.”