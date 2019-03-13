Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Jet Sosyete, her Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV8'de yayınlanıyordu. Seyirciler, bu akşam dizinin yeni bölümü yerine Survivor Bil Bakalım'ın yayınlandığını gördü. Peki Jet Sosyete neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

“Jet Sosyete neden yok, yeni bölüm ne zaman?” bu soru Google’da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Jet Sosyete’nin yeni bölümü bu akşam 22.15’te TV8 ekranlarında yer alacak. Dizinin gelecek hafta da bu şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

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JET SOSYETE’NİN KONUSU

Özpamuk Tekstil’in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan’ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel’i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa’da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan’dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.