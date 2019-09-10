Gülse Birsel, Jet Sosyete hayranlarına Instagram hesabından güzel haberi verdi. Ünlü senarist ve yönetmen "Herkes sıcacık rahat evindeyken, o esnada başka bir yerde...Sete girdik." dedi. Peki Jet Sosyete yeni sezon ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Jet Sosyete yeni fragman geldi mi? İşte detaylar...

Jet Sosyete, daha önce iki farklı kanalda iki sezon yayınlanmıştı. Türkiye’de komedi dizisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin hem senaristi hem de başrol oyuncularından biri. Sezon finalinin ardından dizi hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı. Gülse Birsel de iddialara yanıt verdi.

JET SOSYETE YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Dizinin çekimleri yeni başladığı için yeni sezon fragmanı henüz yok. Gülse Birsel, diğer merak edilen sorular için şöyle bir açıklamada bulundu: “Ekim ayından itibaren yeni bölümlerle sadece @puhutv’deyiz! Not: Puhu tv ücretsiz bir dijital platformdur. Yani internetiniz olması yeterli. İnternet varsa, telefonunuzdan, bilgisayardan, apple tv'den, smart tv'den, akıllı televizyonunuzdan, veya internete girmeyen benimki gibi daha eski model televizyonunuza bir android tv kutusu alıp takıp internete bağlayarak, sonra puhutv.com'a girip ücretsiz üye olarak seyredebilirsiniz.”