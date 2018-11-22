Jet Sosyete’den Ahmet Kural’a gönderme

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülse Birsel’in senaristliğini yaptığı ve başrolünü üstlendiği Jet Sosyete dizisinin ‘kadına şiddet’ sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

KARAKTERİN TEPKİSİ AHMET KURAL’I AKILLARA GETİRDİ

Jet Sosyete’nin 7. bölümünde Gülse Birsel’in canlandırdığı ‘Gizem’ karakteri, bir diziye başladı ve rol gereği şiddete uğraması gerekti. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem’in tepkisi, geçen günlerde Sıla’ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.

“NE GÜZEL KAFALAR SİZİN”

Yönetmenin tokat sahnesini ‘itiş kakış’a çevirmesi üzerine Gizem karakteri, “Yani karşılıklı itiş kakış diyorsunuz yani, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum” şeklinde karşılık vermesi Ahmet Kural’ın “Vurmadım, itiş kakış oldu” açıklamasını gündeme getirdi.