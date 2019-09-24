Jet Sosyete’den Çukur’a göndermeli fragman!

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete'nin fragmanında Çukur dizisinin çok konuşulan tekerlekli çatışma sahnesine gönderme yapıldı. Peki Jet Sosyete yeni sezonu bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Gülse Birsel senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda Puhu TV’de yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanında Çukur dizisinin çatışma sahnesi tiye alındı.Fragmanda bir diğer dikkat çeken detay ise Çağlar Çorumlu’nun yer almaması oldu. Güldür Güldür ekibine yeniden dahil olduğu açıklanan ünlü oyuncunun fragmanda yer almaması, Jet Sosyete dizisinden ayrıldığı yönünde yorumlandı.

JET SOSYETE YENİ SEZON FRAGMANI

ÇUKUR’UN ÇOK KONUŞULAN SAHNESİNE GÖNDERME

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Jet Sosyete, fragmanı ile herkesi güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon çok konuşulan tekerlekli, meşaleli çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, kadrosunda birbirinde güçlü isimleri barındıran Jet Sosyete, Ekim ayında Puhu TV’de seyircilerin karşısına çıkacak.