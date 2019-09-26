Jet Sosyete’den dizilere göndermeli bir fragman daha!
Gülse Birsel senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. İlk fragmanında Çukur dizisinin çatışma sahnesi tiye alan Jet Sosyete bu kez Türk dram dizilerine göndermede bulundu. İşte Jet Sosyete yeni sezon 2. fragmanı…
JET SOSYETE 2. FRAGMAN
JET SOSYETE FRAGMANI
JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin gibi kadrosunda birbirinden güçlü isimleri barındıran Jet Sosyete, Ekim ayında Puhu TV'de yeni bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkacak.