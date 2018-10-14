Jet Sosyete’ye ‘Yıldız’ sürpriz

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”nin yeni bölümüne konuk olan Yıldız Tilbe izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.



Dizide kendini oynayan Tilbe, aynı zamanda Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakterinin eski bir arkadaşı olarak karşımıza çıkacak. Çağlar Çorumlu ve Derya Karadaş'ın hayat verdiği Yaşar ve Safiye'nin romantik ve bir o kadar da eğlenceli bir anına sürpriz şekilde dahil olan Yıldız Tilbe, çekimler sırasında çıplak sesiyle söylediği “Delikanlım” şarkısı ile de setteki herkesi büyüledi.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerin başrolünü paylaştığı “Jet Sosyete”nin sürprizli ve eğlenceli yeni bölümü Çarşamba gecesi ekranlarda…