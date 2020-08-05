Jim Carrey’den dikkat çeken Kanye West yorumu: En büyük karakterlerden biri

ABD'li ünlü oyuncu Jim Carrey, Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerine aday olan Kanye West'le ilgili konuştu. Kitabında West'e yer veren Carrey, "O zamanımızın en büyük karakterlerinden biri" dedi.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Başkanlık yarışına katılan ünlü rapçi Kanye West, ülke medyasının gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyen ve eşi Kim de dahil olmak üzere Kardashian ailesine adeta savaş açan West, kızıyla ilgili kürtaj kararından döndüklerini anlattığı bölümde gözyaşlarına boğulmuştu.

West’in çıkışıyla ilgili çok sayıda kişi yorumda bulunurken, o isimler arasına ünlü oyuncu Jim Carrey de katıldı. Yarı otobiyografik kitabı kapsamında Real Time with Bill Maher programına katılan Carrey, West’e kitabında yer vermesini değerlendirdi.

Carrey, “Parodinin gerçekle bu kadar paralel hale gelmesi çok tuhaf bir şey. Ama bunları yapmamız gerekiyor. Kanye zamanımızın en büyük karakterlerinden biri. O yüzden kitapta yeri olmasını istedim” dedi.