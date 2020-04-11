Joan Smalls’tan karantinada sabah duşu
Forbes’un en çok kazanan modeller listesinde başı çeken Joan Smalls, karantina günlerinde iç ısıtan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Victoria’s Secret mankeni ve Burberry, Balenciaga gibi ünlü markaların yüzü olan ünlü model, corona virüsü salgını nedeniyle bütün vaktini evde geçirirken, bahçesindeki bitkileri de ihmal etmedi.
Bitkileri suladıktan sonra hortumu kendisine çeviren Smalls, fotoğrafını, “Sabah duşları…” notuyla paylaştı.
Joan Smalls, modellik kariyerine 2007 yılında başlamış ve birçok lüks markanın aranan ismi olmuştu.