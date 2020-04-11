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Joan Smalls’tan karantinada sabah duşu
Joan Smalls’tan karantinada sabah duşu
Porto Riko'lu model Joan Smalls, karantina günlerinde bahçesindeki bitkileri suladıktan sonra hortumu kendisine çevirdi. Smalls, o anın fotoğraf karesini sosyal medya hesabından, "Sabah duşları" notuyla paylaştı.
Magazin 11 Nisan 2020 - 13:04

Forbes’un en çok kazanan modeller listesinde başı çeken Joan Smalls, karantina günlerinde iç ısıtan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Victoria’s Secret mankeni ve Burberry, Balenciaga gibi ünlü markaların yüzü olan ünlü model, corona virüsü salgını nedeniyle bütün vaktini evde geçirirken, bahçesindeki bitkileri de ihmal etmedi.

Instagram

Bitkileri suladıktan sonra hortumu kendisine çeviren Smalls, fotoğrafını, “Sabah duşları…” notuyla paylaştı.

Joan Smalls, modellik kariyerine 2007 yılında başlamış ve birçok lüks markanın aranan ismi olmuştu.

Son güncelleme: 13:16 - 11.04.2020
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