Joe Jonas, Sophie Turner’ın kendisine koyduğu tek şartı açıkladı

Ünlü şarkıcı Joe Jonas, bir programda eşi Sophie Turner'ın tek bir şart koyarak kendisiyle randevuya çıkmayı kabul ettiğini açıkladı.

Jonas Brothers’ın üyesi Joe Jonas, geçtiğimiz gün James Corden’ın sunuculuğunu üstlendiği The Late Late Show’a katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Jonas, evlenmeden önce Sophie Turner’ın kendisiyle randevuya çıkmak için tek bir şart koyduğunu itiraf etti.

Jonas’ın aktardıklarına göre Turner, Harry Potter filmlerinin tamamını izlemesi halinde onunla bir randevuya çıkmayı kabul etmiş. Ünlü şarkıcı, eşinin şartını”Sophie bana, ‘Benimle çıkacaksan Harry Potter filmlerini izlemelisin’ şartı koydu” diyerek açıkladı.

Bu şartın üzerine Jonas, “İngiltere’de her Noel, sadece Harry Potter izlenir ve oyunları oynanır. Bu nedenle seriyi izledim ve bayıldım” dedi.

“SEN DE YÜZÜKLERİN EFENDİSİ’Nİ İZLEMEK ZORUNDASIN”

Joe Jonas, kendisinin de bazı şartları olduğunu, “Ben de Yüzüklerin Efendisi’ni izlemek zorundasın dedim. Şimdi Yüzüklerin Efendisi’ni izliyor ve filmlerle birlikte hareket eden legolarını inşa ediyoruz. Bu oldukça eğlenceli” dedi.

Eşi Sophie’nin lego konusunda oldukça becerikli olduğunu, “Üç tane Yüzüklerin Efendisi, bir tane de 7 bin parçalık Hogwarts kalesi, Batmobile ve Stranger Things legosu yaptık. Bu noktadan sonra seçeneklerimiz tükenmeye başladı” dedi.