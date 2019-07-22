John Carter filmi oyuncuları kim? İşte John Carter filminin konusu

John Carter, bilimkurgu ve aksinyon dolu senaryosu ile dikkatleri üstüne çekerken izleyicilerin de beğenisini topluyor. Filmin odağında yer alana John Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom'ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır. Peki John Carter filmi başrolerinde kim var? John Carter konusu ne?

John Carter nedenini anlamadığı bir şekilde Mars’a düşer ve bir anda kendini savaşın ortasında bulur. Yönetmenliğini Andrew Stanton'un yaptığı, Taylor Kitsch, Lynn Collins, Williem Dafoe gibi usta oyuncuların yer aldığı John Carter konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

JOHN CARTER KONUSU NEDİR?

Savaş yorgunu eski bir askeri kaptan olan John Carter (Taylor Kitsch) açıklanamayan bir şekilde kendisini Mars'ta bulur. İki farklı ırkın yaşadığı bu gezegende kendisini büyük bir savaş beklemektedir. Tarafların arasında Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

JOHN CARTER FİLMİ OYUNCULARI

Taylor Kitsch, Bryan Cranston, Ciarán Hinds ve Willem Dafoe başrollerini paylaştığı film, Edgar Rice Burroughs’ın “A Princess Of Mars” isimli bilim-kurgu romanından uyarlandı.

Filmin müziklerini ise daha önce İnanılmaz Aile, Ratatouille gibi başarılı animasyonların da müziklerine imza atan ödüllü besteci Michael Giacchino üstleniyor.