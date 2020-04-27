Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
John Legend’in dilenciye 10 dolar vermesi ‘Pinti’ denmesine neden oldu
John Legend’in dilenciye 10 dolar vermesi ‘Pinti’ denmesine neden oldu
John Legend, Kaliforniya'da bir dilenciye para verirken görüntülendi. Ünlü şarkıcının 5 milyon dolara ev alıp, dilenciye 10 dolar vermesi 'Pinti' yorumlarına neden oldu...
Magazin 27 Nisan 2020 - 10:16

Ünlü şarkıcı John Legend, dün  West Hollywood sokaklarında görüntülendi.  Yüzünde maskesi ile yürürken bir dilenciye para verirken fotoğrafları çekilen Legend, para tomarı içinden seçerek verdiği 10 dolar yüzünden ‘Pinti’ olmakla suçlandı.

Eşi Chrissy Teigen ile birlikte Los Angeles'ta 5 milyon dolara ev satın aldığı haberiyle gündeme gelen ünlü ismin bankadan para çektikten sonra, kendisinden yardım isteyen bir evsize elindeki tomarın içinden 10 doları seçerek vermesi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu…

Son güncelleme: 10:20 - 27.04.2020
Etiketler