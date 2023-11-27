John Travolta: Ailemle ölümden döndük

Pilotluk lisansı sahibi ünlü oyuncu John Travolta, yıllar önce ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanmasıyla büyük korku yaşadığını ve acil iniş yaptığını anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood yıldızı John Travolta, yıllar önce arızalanan bir uçakta ailesiyle birlikte ölümden döndüğünü açıkladı.

Bir Royal Air pilotunun hayatını anlatan “The Shepherd” filminde rol alan Travolta, gazetecilere verdiği röportajda pilotluk yaptığı dönemde kendisinin başından da çok kötü bir olay geçtiğini söyledi. Uçak kullanma lisansı olan ünlü oyuncu, 1992’de ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanması sonucu büyük korku yaşadıklarını kaydetti.

O anda öleceklerini düşündüğünü ve “Bu uçakta öleceğime inanamıyorum” dediğini aktaran 69 yaşındaki oyuncu, uçağı Washington’daki havalimanına acil olarak indirmeyi başardığını söyledi.

John Travolta’nın eşi Kelly Preston, 2020’de meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Çiftin oğlu Jett ise 16 yaşında geçirdiği hastalık sonucu ölmüştü.

Travolta’nın Preston’dan iki çocuğu daha bulunuyor.