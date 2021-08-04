John Travolta, Scientology merkezinin yakınındaki evini 4 milyon dolara satıyor

John Travolta, Florida'daki Scientology merkezine sadece 1,5 kilometre uzaklıktaki evini satışa çıkardı. Sıkı bir Scientology üyesi olan oyuncunun bu hareketiyle tarikatla bağlarının eskisi kadar kuvvetli olmadığı söylentileri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

SOZCU.COM.TR

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Clearwater’daki Scientology merkezine son derece yakın olan evin satışı, John Travolta’nın eşi Kelly Preston’ı meme kanseri nedeniyle kaybetmesinden sonra geldi.

Kendisi gibi tarikatın sıkı bir üyesi olan eşini kaybettiğini 13 Temmuz 2020’de sosyal medyada duyuran Travolta, sağlık ekiplerine de teşekkür etmişti.

Travolta’nın eşi uzun süre kanser tedavisi görse de Scientology tarikatı, radyasyonu şiddetle reddeden ve modern tıptan uzak duran bir yapıya sahip. Hatta tarikatın kurucusu L. Ron Hubbard’ın kaleme aldığı “Radyasyon Hakkında Her Şey” isimli bir kitap da yakın zamana kadar satıştaydı, ancak kitap birkaç yıl önce piyasadan çekildi.

Travolta 2017’de 3 milyon dolara satın aldığı evi, bugün 4 milyon dolara satışa çıkardı.

1.2 dönümlük sahil arazisi, son derece korunaklı ve mahremiyete önem veren bir yapıya sahip. Arazinin etrafı tamamen yeşilliklerle kaplı.

Ayrıca Clearwater Limanı’nın batı kıyılarında yer alıp kıyı şeridinin panoramik manzarasını sunuyor. Travolta’nın eşini kaybedene kadar çocuklarıyla yaşadığı ev beş yatak odası, stüdyo, bir yemek odası, mutfak ve kahvaltı alanından oluşuyor.

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