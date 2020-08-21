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John Travolta’nın eşi Kelly Preston’ın son nefesini nerede verdiği belli oldu
John Travolta’nın eşi Kelly Preston’ın son nefesini nerede verdiği belli oldu
Ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston, temmuz ayında meme kanserine yenik düşmüştü. Preston, eşi John Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater'daki evlerinde hayata veda ettiği ortaya çıktı.
Magazin 21 Ağustos 2020 - 11:44

İtalyan kökenli ABD’li oyuncu John Travolta, geçen ay sosyal medya hesabından eşi Kelly Preston’ın 2 yıldır süren kanser mücadelesini kaybettiğini duyurmuştu. Meme kanseriyle 2 yıl boyunca mücadele eden Preston, 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

DepoPhotos

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

US Weekly, ünlü oyuncunun son nefesini nerede verdiğini ortaya çıkardı. Habere göre Preston, eşi Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater’daki evlerinde hayatını kaybetti.

Dergi, ölüm sertifikasına ulaşarak Preston’un 12 Temmuz’da 11.46’da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kelly Preston’ın cansız bedeni evinden alınarak yakınlardaki cenaze hizmetlerine götürüldü, daha sonra da Brooksville Mezarlığı’na defnedildi.

John Travolta ve eşi Kelly Preston, The Experts setinde, 1989/DepoPhotos

GİZLİ TUTULMUŞTU

Travolta, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Preston’ın 2 yıldır kanserle mücadele ettiği süreç ise basın ve kamuoyundan gizli tutulmuştu.

Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları The Experts adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.

Son güncelleme: 11:47 - 21.08.2020
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