John Wick 2 konusu ve oyuncuları

John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor. İşte John Wick 2 konusu ve oyuncu kadrosu…
JOHN WICK 2 KONUSU
Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.
OYUNCULARI
Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D'Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN