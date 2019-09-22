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John Wick 2 konusu ve oyuncuları
John Wick 2 konusu ve oyuncuları
Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin, senaristliğini de Derek Kolstad'ın üstlendiği John Wick 2 2017 yılında vizyona girdi. Oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşulan John Wick 2 bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki John Wick konusu ne ve oyuncuları kimler?
Magazin 22 Eylül 2019 - 16:50

John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor. İşte John Wick 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D'Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN

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