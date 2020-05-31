İlk filmi ile birlikte çok sevilen ve seri filmleri de çekilen John Wick, bu akşam televizyonlarda olacak. Bir intikam hikayesinin anlatıldığı John Wick filminin konusu internette araştırılıyor. Peki, John Wick filmi ne zaman vizyona girdi? John Wick konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Chad Stahelski ve David Leitch'ın ortaklaşa yaptığı ve başrolünde oynayan ünlü oyuncu Keanu Reeves ile dikkatleri üzerine çeken John Wick filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. İşte John Wick ile ilgili bilgiler…

JOHN WİCK KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.



JOHN WİCK OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick

Michael Nyqvist – Viggo Tarasov

Alfie Allen – Iosef Tarasov

Adrianne Palicki – Miss Perkins

Bridget Moynahan – Helen

Ian McShane – Winston

John Leguizamo – Aurelio

Willem Dafoe – Marcus