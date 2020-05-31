John Wick filmi ne zaman vizyona girdi? John Wick konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Chad Stahelski ve David Leitch'ın ortaklaşa yaptığı ve başrolünde oynayan ünlü oyuncu Keanu Reeves ile dikkatleri üzerine çeken John Wick filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. İşte John Wick ile ilgili bilgiler…
JOHN WİCK KONUSU
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
JOHN WİCK OYUNCULARI
Keanu Reeves – John Wick
Michael Nyqvist – Viggo Tarasov
Alfie Allen – Iosef Tarasov
Adrianne Palicki – Miss Perkins
Bridget Moynahan – Helen
Ian McShane – Winston
John Leguizamo – Aurelio
Willem Dafoe – Marcus