Amerikan aksiyon filmi John Wick bu akşam televizyonda yayınlanacak. John Wick Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir. İşte John Wick konusu ve oyuncuları...

John Wick 2014 yılında vizyona girdiği dönemde konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmişti. John Wick Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetildi. İşte merak edilenler…

JOHN WİCK KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov’un oğlu Josef Tasarov’dur ve John’un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick’in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

OYUNCULARI

Keanu Reeves: John Wick

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov

Alfie Allen: Iosef Tarasov

Adrianne Palicki: Miss Perkins

Bridget Moynahan: Helen

Ian McShane: Winston

John Leguizamo: Aurelio

Willem Dafoe: Marcus