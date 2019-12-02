John Wick oyuncuları kimler? John Wick 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor. İşte John Wick 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Chad Stahelski’nin, senaristliğini de Derek Kolstad’ın üstlendiği John Wick 2 2017 yılında vizyona girdi. Oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşulan John Wick 2 bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki John Wick konusu ne ve oyuncuları kimler?

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick

Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio

Common – Cassian

Laurence Fishburne – The Bowery King

Ruby Rose – Ares

John Leguizamo – Aurelio

Ian McShane – Winston

Bridget Moynahan – Helen Wick

Lance Reddick – CharoN