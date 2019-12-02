John Wick oyuncuları kimler? John Wick 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

Yönetmenliğini Chad Stahelski’nin, senaristliğini de Derek Kolstad’ın üstlendiği John Wick 2 2017 yılında vizyona girdi. Oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşulan John Wick 2 bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki John Wick konusu ne ve oyuncuları kimler?
JOHN WICK 2 KONUSU
Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.
OYUNCULARI
Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN