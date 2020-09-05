Johnny Depp’in Alman oyuncu Sophie Hermann ile birlikte olduğu iddia edildi

Johnny Depp’in Alman oyuncu Sophie Hermann ile birlikte olduğu iddia edildi

Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanmasının yankıları devam ederken, Alman oyuncu Sophie Herrmann ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin bu yılın başlarında Londra'da bir otelde tanıştığı ve hala görüştüğü konuşuluyor.

Eski eşi Amber Heard ile ağustos ayındaki iftira duruşmalarında tekrar karşı karşıya gelen Johnny Depp’in yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İki çocuk babası aktörün, bu yılın başlarında Londra’da bir otelde Alman oyuncu Sophie Hermann ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Alman medyasında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki Hermann, telefon numarasını bir kağıda yazıp Depp’in çekim için getirdiği gitarına sıkıştırmış ve ikilinin yakınlaşması böylece başlamış. Depp’in Instagram hesabından Sophie Hermann’ı takip etmesi de çıkan iddiaları güçlendirdi.