Johnny Depp-Amber Heard davasına bu görüntüler damga vurdu: Kate Moss adı geçince avukatları sevindi

Amber Heard - Johnny Depp davası iki ünlü ismin birbirleri hakkındaki sert suçlamalar ve iddialarla devam ederken, geçtiğimiz hafta mahkemede kaydedilen ve ilk kez basınla paylaşılan bu görüntüler gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Hollywood’un gözde çiftlerinden biri olan Amber Heard ve Johnny Depp, şimdilerde birbirlerine karşı açtıkları hukukî savaşlarla gündemden düşmüyor.

Son olarak, Amber Heard’in geçtiğimiz hafta mahkemede verdiği ifadesinin görüntüleri ortaya çıktı. İlk kez basınla paylaşılan görüntülerde, Heard, ifadesinde, Depp’in eski sevgilisi ünlü model Kate Moss’a atıfta bulundu.

Amber Heard, Johnny Depp’le, kız kardeşi Whitney’nin de dahil olduğu bir kavgasını anlatırken “aniden” aklına “Kate Moss ve merdivenlerin” geldiğini söyledi.

Heard, “Johnny’yi durdurmaya çalışıyordu. Sırtı merdivenlere dönüktü ve Johnny ona yumruk savuruyordu… Tereddüt edip beklemedim, aklıma aniden Kate Moss ve merdivenler geldi.” dedi. Heard, bu düşüncenin onu harekete geçirdiğini söyledi ve “İlk kez, ona vurdum, tam suratına. Ve kız kardeşimi merdivenlerden aşağı itmedi. İlişkimizin o noktasına kadar Johnny’ye bir kere bile vurmamıştım.” dedi.

AVUKATLAR NEDEN BU KADAR SEVİNDİ?

Tam o sırada ise Depp’in avukatının sevinci kameralara yansıdı.

Peki Depp’in avukatı Kate Moss’tan bahsedilmesine neden bu kadar sevindi? Çünkü muhtemelen Depp tarafında bu iddiayı çürütecek kanıtlar bulunuyor. Ayrıca Kate Moss’un isminin yeminli ifadede geçmesi, kendisinin ifade vermek için çağrılmasına da olanak sağladı. Yani Depp’in hukuk ekibinin elinde Heard’in sözlerine karşı yeterli kanıt bulunuyor.

İkinci olarak ise Heard, Depp’in eski ilişkisinden bahsederek kendi ilişkilerinin de davaya girmesine olanak tanımış oldu. Heard, 2009'da eski kız arkadaşı Tasya Van Ree'ye şiddet uyguladığı şüphesiyle tutuklanmıştı.

ÇEKİŞMELİ DAVA SÜRÜYOR

2019'da Depp, eski eşi Heard'e Washington Post'ta öne sürdüğü iddialar nedeniyle 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Yayınlanan yazının kariyerine ciddi şekilde zarar verdiğini ve kendisine 40 milyon dolardan fazla kazanca mâl olduğunu iddia etti.

Heard ise 2020'de 100 milyon dolarlık kendi karşı davasını açtı ve Depp'in davasını “anlamsız” olarak niteledi. Depp'in Heard aleyhine açtığı 50 milyon dolarlık dava, gelecek hafta yeniden görülecek.

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