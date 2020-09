Johnny Depp: Bana Hollywood ünlüsü demeyin!

Johnny Depp, İspanya’daki 2020 San Sebastian Film Festivali’ne katıldı. 57 yaşındaki Amerikalı yıldız, festivalde, yapımcılığını üstlendiği ‘Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan’ filminin tanıtımını yaptı.

Festival hakkında konuşan Depp, “Bu festival her zaman en az şeye sahip… hadi onlara Hollywood tipleri diyelim. San Sebastian’ın sinema, film yapımcıları, filmler üzerinde çalışan ve bu filmleri yaptıran insanlar hakkında gerçekten bir festival olduğunu hissediyorum, ki bu mucizevi bir şey” dedi.

Depp ayrıca kendisine “Hollywood ünlüsü” denmesinin hoşuna gitmediğini aktararak, şunları söyledi: “Bu meslekte ilk ve en önemli şey kendini asla ‘Hollywood ünlüsü’ olarak değerlendirmemektir. Bu anlamsız ve gülünçtür.”

“SİZİN İÇİN BURADAYIM”

Bir süredir eski eşi Amber Heard ile mahkemede hesaplaşan oyuncu, dava günleri Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filminin çekimleriyle çakışınca mahkemeden erteleme istemiş ve talebi kabul edilmişti.

Depp, karar sonrası Instagram hesabından paylaştığı videoda masasında kaleme aldığı mektupta hayranlarına kendisini sürekli destekledikleri için teşekkür etmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Herkese merhaba! Hayatımın birçok uzun ve ilginç dönemi boyunca sürekli ve sadık desteğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür etmek istedim. Sadece sizin sayenizde buradayım ve sadece sizin için buradayım. Hepinize teşekkürler ve sevgiler.”