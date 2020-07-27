Johnny Depp Elon Musk’u cinsel organını kesmekle tehdit etti, Musk kafes dövüşü teklifi geldi

Johnny Depp Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit etti. Musk'tan cevap gecikmedi ve Depp'i kafes dövüşüne davet etti ve "Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin" dedi.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki gerilim gündemden düşmüyor. Şimdi de Depp ve Elon Musk arasında yaşanan ağız dalaşı gündeme damga vurdu. Depp, Heard ile Musk arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiş, Tesla’nın CEO’su Musk ise bu iddiaları reddetmiş ve “Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan” demişti.

Depp’in The Sun’a kendi hakkında ‘eşini döven’ ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp'in Lady Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino'ya bir mesaj yazarak Musk'ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği açığa çıkınca da, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın Depp’e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği “Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin” dediği ortaya çıktı.